Docenti 2026: 150 preferenze, chiarimenti

La notizia delle supplenze docenti per l’A.S. 2026/2027 sta facendo molto parlare in queste ore, posizionandosi in cima ai top trend sui motori di ricerca. In particolare, si discute della presentazione delle domande con le ‘150 preferenze’, fondamentali per ottenere una supplenza annuale. Questo meccanismo, che coinvolge docenti inclusi in GAE GPS, richiede attenzione alla scadenza per non perdere l’opportunità.

Un aspetto da approfondire riguarda la differenza tra ‘posto orario’ intero e non intero e spezzone, elementi centrali per la scelta delle scuole e delle modalità di supplenza. Martedì 21 luglio, Attilio Varengo sarà ospite a La Tecnica risponde per chiarire ulteriormente il processo di selezione delle scuole e fornire utili indicazioni a chi si trova a valutare le proprie preferenze.

Per maggiori dettagli e approfondimenti su questo argomento di attualità, si consiglia di consultare le fonti online per essere sempre aggiornati sulle ultime novità riguardanti le supplenze docenti e le modalità di presentazione delle domande.