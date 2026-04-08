- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Aprile 9, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaDole Rimini vince a Pistoia e si avvicina ai playoff
Notizie Italia

Dole Rimini vince a Pistoia e si avvicina ai playoff

- Spazio Pubblicitario 02 -

La serie A2 di basket è al centro dell’attenzione in queste ore, con la vittoria della Dole Rimini in trasferta contro l’Estra Pistoia che conferma il loro percorso verso i playoff. Il punteggio finale di 84-90 testimonia la determinazione della squadra, guidata dal coach Sandro Dell’Agnello, che sta dimostrando di essere una delle favorite del campionato.

La prestazione dell’Estra Pistoia, nonostante la sconfitta, ha evidenziato una reazione positiva, come confermato dalle parole di Strobl: “Non ci sono amichevoli”, sottolineando il livello di competitività della serie A2.

Questa notizia è al momento molto ricercata online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul campionato e sulle prossime sfide, è possibile approfondire online.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it