Dole Rimini vince a Pistoia e si avvicina ai playoff

La serie A2 di basket è al centro dell’attenzione in queste ore, con la vittoria della Dole Rimini in trasferta contro l’Estra Pistoia che conferma il loro percorso verso i playoff. Il punteggio finale di 84-90 testimonia la determinazione della squadra, guidata dal coach Sandro Dell’Agnello, che sta dimostrando di essere una delle favorite del campionato.

La prestazione dell’Estra Pistoia, nonostante la sconfitta, ha evidenziato una reazione positiva, come confermato dalle parole di Strobl: “Non ci sono amichevoli”, sottolineando il livello di competitività della serie A2.

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