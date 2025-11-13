DOMANI CONFERENZA STAMPA AUDITORIUM ZAMBRA DI ORTONA

*Gentili colleghi,**”L’ATS Unite Si può” presenta le iniziative per la Giornata contro la Violenza sulle Donne.* *L’ATS Unite Si può, composta dai Centri Antiviolenza Donn.e ETS-APS (ente capofila) e Non Sei Sola di Ortona, è lieta di invitare la stampa alla conferenza di presentazione delle iniziative per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. Le due associazioni sono affidatarie del servizio in co-progettazione nell’ambito del Piano Sociale Distrettuale, Ente d’Ambito n. 10 (AT 7) – Empowerment femminile, contrasto alla violenza di genere e infanzia.* *La conferenza stampa si terrà domani venerdì 14 novembre 2025 alle ore 11:00 presso il foyer del Cinema Auditorium Zambra di Ortona(Ch). Sarà l’occasione per illustrare la programmazione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che avrà luogo martedì 25 novembre 2025.* *La giornata del 25 novembre sarà interamente dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione sulla violenza di genere e vedrà la collaborazione con l’associazione Unaltroteatro. L’evento centrale sarà lo spettacolo teatrale “TUTTO TROPPO” di ARTERIE TEATRO.* *La performance sarà offerta in una matinée gratuita e dedicata alle scuole del territorio. La programmazione proseguirà nel pomeriggio alle ore 18:00 con un aperitivo e installazioni a tema nel foyer del Cinema Zambra, seguiti dalla replica dello spettacolo aperta a tutta la cittadinanza.* *Alessandra*