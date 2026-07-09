Domani la Commissione regionale Ambiente e territorio farà il sopralluogo a Piano d’Orta: una prima volta per la bonifica del sito.

Domani, venerdì 10 luglio, la Commissione regionale Ambiente e Territorio effettuerà un sopralluogo presso il Sito di Interesse Nazionale di Piano d’Orta. Si tratta di un appuntamento molto atteso, in quanto segna la prima volta in cui i commissari regionali svolgono un’attività ispettiva direttamente sul territorio da bonificare.

Il consigliere regionale e vicepresidente della commissione ambiente e territorio, Antonio Di Marco, ha annunciato con entusiasmo l’inizio di questa iniziativa, affermando che l’obiettivo principale è esercitare il ruolo di controllo che compete al Consiglio regionale. Di Marco ha sottolineato che il sopralluogo sarà un’opportunità per verificare lo stato di avanzamento delle attività di bonifica e per comprendere le prossime azioni da intraprendere.

Alla visita parteciperanno i membri della Commissione, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, agli enti coinvolti e ai soggetti interessati dalle procedure di risanamento, tra cui la Edison, l’azienda riconosciuta come inquinatrice del sito. Sarà un’occasione per chiedere chiarimenti sull’attuazione degli interventi, sugli adempimenti ancora in corso e sulla programmazione delle attività future.

Di Marco ha sottolineato l’importanza di portare la Commissione direttamente sul posto, sottolineando che solo verificando di persona è possibile comprendere l’effettiva situazione e svolgere fino in fondo il dovere di vigilanza delle istituzioni. Le comunità locali attendono da troppo tempo risposte certe sulla bonifica di Piano d’Orta, e questo sopralluogo potrebbe essere fondamentale per fare luce sulla situazione attuale e sui tempi previsti per il completamento dei lavori di risanamento.