Domani presentazione a Pescara del libro “Il Militante Ignoto” dell’on. Furgiuele Ore 18 – Hotel Plaza (piazza Sacro Cuore) *Domani, *giovedì 13, l’onorevole *Domenico Furgiuele, *vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, sarà a *Pescara *per presentare il suo libro “Il Militante Ignoto – Storie, radici e valori di una passione politica autentica”. L’iniziativa si terrà, alle *ore 18*, nella Sala Convegni dell’*Hotel Plaza*, in *piazza Sacro Cuore*. Porteranno i saluti *Luigi D’Eramo*, Sottosegretario di Stato al Masaf, *Vincenzo D’Incecco*, coordinatore regionale della Lega. Interverranno* Sabrina Bocchino*, vice coordinatore regionale Lega; *Emanuele Evangelista*, segretario provinciale della Lega Pescara; *Marco Di Giacomo*, segretario cittadino Lega Pescara; *Armando Foschi*, vice segretario provinciale Lega Pescara; *Hermo D’Astolfo*, dirigente provinciale Lega Pescara. “Sarà un momento di riflessione e confronto sui valori autentici che muovono l’impegno politico: passione, sacrificio e coerenza”, sottolinea Di Giacomo. “Il libro dell’onorevole Furgiuele – spiega – è un invito a riscoprire la militanza vera, quella vissuta nei territori, tra la gente, dove la politica torna a essere partecipazione e servizio. Dialogheremo insieme su cosa significhi davvero servire una comunità e vivere la politica come missione quotidiana. In una società sempre più individualista come la nostra, sarà interessante discutere sul senso dell’impegno collettivo e sui valori che la buona politica ha il dovere di custodire e trasmettere alle nuove generazioni. Invitiamo tutti a partecipare”.