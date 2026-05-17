Domenica soleggiata ma fredda: previsioni meteorologiche

Nelle prossime ore, le previsioni meteorologiche sono al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Domenica 17 maggio si prospetta una giornata con cielo che gradualmente si schiarisce, accompagnata da temperature che risalgono. Al mattino, però, si registreranno temperature fredde, con possibili gelate in montagna. Sarà presente qualche nube, ma non dovrebbero portare particolari disagi.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulle condizioni climatiche di domenica, è consigliabile approfondire online, consultando fonti affidabili e specializzate nel settore.