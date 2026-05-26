La notizia che ha catturato l’attenzione nelle ultime ore riguarda Dondup e la scelta di Achille Lauro come nuovo direttore creativo. Questo importante passo segna una svolta significativa per il brand, che si appresta a inaugurare una nuova era.

La decisione di affidare a Achille Lauro il ruolo di direttore creativo è stata accolta con grande interesse dagli appassionati di moda e non solo. La collaborazione tra Dondup e il noto artista promette di portare freschezza e innovazione al brand, con progetti ambiziosi in cantiere.

Non solo l’annuncio del nuovo direttore creativo, ma anche l’apertura di un nuovo showroom milanese e l’attesa sfilata a San Siro fanno di Dondup un nome da tenere d’occhio nel panorama della moda.

La tendenza del momento è Dondup, con ricerche online in costante aumento e un posto di rilievo nei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti disponibili online.