- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Maggio 26, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaDondup: Achille Lauro nuovo direttore creativo
Notizie Italia

Dondup: Achille Lauro nuovo direttore creativo

- Spazio Pubblicitario 02 -

La notizia che ha catturato l’attenzione nelle ultime ore riguarda Dondup e la scelta di Achille Lauro come nuovo direttore creativo. Questo importante passo segna una svolta significativa per il brand, che si appresta a inaugurare una nuova era.

La decisione di affidare a Achille Lauro il ruolo di direttore creativo è stata accolta con grande interesse dagli appassionati di moda e non solo. La collaborazione tra Dondup e il noto artista promette di portare freschezza e innovazione al brand, con progetti ambiziosi in cantiere.

Non solo l’annuncio del nuovo direttore creativo, ma anche l’apertura di un nuovo showroom milanese e l’attesa sfilata a San Siro fanno di Dondup un nome da tenere d’occhio nel panorama della moda.

La tendenza del momento è Dondup, con ricerche online in costante aumento e un posto di rilievo nei trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti disponibili online.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it