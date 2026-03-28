Donna tratta in salvo da pozzo nel Parco della Pace Roma

Sabato 28 Marzo 2026, una donna è stata miracolosamente salvata dopo essere caduta in un pozzo nel Parco della Pace a Roma. La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso soccorritori e cittadini, con la donna che è rimasta bloccata a 15 metri di profondità per un’ora prima di essere recuperata e trasportata in ospedale. La notizia ha rapidamente suscitato grande interesse online, diventando un tema in tendenza sui motori di ricerca.

La vicenda, avvenuta in una delle zone verdi più importanti della capitale, ha evidenziato l’importanza degli interventi tempestivi e dell’abilità dei soccorritori nel gestire situazioni di emergenza. L’episodio ha anche messo in luce la solidarietà e la prontezza della comunità nel garantire il pronto intervento per salvare la vita della donna coinvolta nell’incidente.

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