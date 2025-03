“Dopo di Noi”, pubblicato l’avviso per i cittadini con disabilità grave

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di San Giovanni Teatino attraverso il portale web istituzionale:Con Determina Dirigenziale n. 574 del 20.03.2025 è indetto Avviso pubblico finalizzato alla raccolta delle domande per l’assegnazione di contributi per la progettazione e realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare “Dopo di Noi”, di cui alla Legge n. 112/2016 Fondo annualità 2021. Il presente Avviso ha come finalità la progettazione di percorsi di adeguata assistenza atti al miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità grave secondo specifiche esigenze ed aspirazioni attraverso la realizzazione di Progetti personalizzati – Le risorse ripartite dalla Regione Abruzzo all’Ambito Distrettuale Sociale n. 09 “Val di Foro”, riferite al Fondo annualità 2021, sono pari ad € 82.980,39 da suddividere tra le azioni di intervento finanziabili che sono le seguenti: – AZIONE “a”: percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all’art. 3, commi 2 e 3 del DM del MLPS del 23.11.2016; – AZIONE “c”: programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale, quali laboratori diurni da realizzarsi in sinergia con le Associazioni delle famiglie dei disabili di all’art. 3, comma 6 del DM del 23 novembre 2016. Verrà garantita la prosecuzione dei Progetti già avviati riferiti all’Azione “a” e all’Azione “c” nei limiti delle risorse finanziarie disponibili – precisa la nota online. I destinatari del presente Avviso sono le persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare, residenti in uno dei Comuni afferenti l’ADS n. 9 “Val di Foro”, Ari – Francavilla al mare – Miglianico – Ripa Teatina – San Giovanni Teatino – Torrevecchia Teatina – Vacri – Villamagna, in possesso dei seguenti requisiti: – cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea, del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; – disabilità non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; – certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3, Legge 104/1992; – età superiore ai 18 anni; – prive del sostegno familiare in quanto, rientrante in una delle seguenti situazioni: a) Mancanti di entrambi i genitori; b) I cui genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno; c) In prospettiva del venir meno del sostegno familiare – La domanda, redatta utilizzando esclusivamente il modello allegato all’Avviso, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata al Comune di Francavilla al Mare, in qualità di Ente Capofila dell’ADS n. 9 “Val di Foro”, da: – persona con disabilità, residente in uno dei Comuni ricompresi nel territorio dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 9 “Val di Foro”, oppure da genitore/tutore legale/curatore/Amministratore di Sostegno (vedasi sentenze Trib. Milano Sezione IX Civ. Decreto 03/11/2014; Tribunale Vercelli Sezione Civile sentenza del 16/10/2015); – persona con cittadinanza italiana oppure di uno Stato dell’Unione Europea, del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di una delle carte di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea – L’istanza debitamente firmata e compilata, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Francavilla al Mare entro e non oltre il giorno 30.05.2025: – consegnata a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune di Francavilla al Mare, sito in Corso Roma n. 7, 66023 Francavilla al Mare (CH) nei seguenti giorni ed orari di apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il Martedì e il Giovedì dalle ore 15:15 alle ore 16:30; – raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma n. 7, 66023 Francavilla al Mare (CH); – inviata a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. francavilla – ch.it Per ulteriori informazioni in merito a documentazione richiesta, tipologie di azioni finanziabili, priorità di accesso, modalità di valutazione e formazione elenco ammessi, si rimanda all’Avviso in allegato – riporta testualmente l’articolo online.

