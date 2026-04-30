Dow Jones in forte rialzo: record per S&P 500

In queste ultime ore, il tema del Dow Jones è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. I mercati finanziari sono stati scossi da una impennata di ben 700 punti per il Dow Jones, mentre l’S&P 500 ha toccato un nuovo record storico. Questi risultati sono stati trainati dalle solide performance di Alphabet e Caterpillar, che hanno brillantemente superato le preoccupazioni legate all’Iran.

La giornata è stata caratterizzata da una tendenza positiva per le azioni, con l’S&P che ha superato quota 7.200 per la prima volta nella sua storia, confermando un trend di crescita che porta gli stock verso il miglior mese dal 2020.

Per rimanere aggiornati su questa importante evoluzione nei mercati finanziari, è consigliabile approfondire online per ulteriori dettagli e analisi. Il mondo della finanza è in continuo movimento e conoscere le dinamiche dietro questi risultati è fondamentale per gli investitori e gli appassionati del settore.