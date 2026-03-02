Dow Jones: mercati in calo dopo attacchi in Iran

La notizia del crollo dei mercati azionari in seguito agli attacchi in Iran ha scosso gli investitori in tutto il mondo. Il Dow Jones, insieme al S&P 500 e al Nasdaq, ha registrato pesanti perdite, mentre i prezzi del petrolio hanno registrato un significativo aumento. Questi eventi hanno scaturito timori di una possibile escalation dei conflitti e hanno influenzato le borse europee, che hanno chiuso in ribasso.

La situazione è in continua evoluzione e attualmente è uno dei temi più ricercati online, trovandosi al vertice delle tendenze sui motori di ricerca. Gli investitori sono in allerta e cercano di capire le implicazioni di questi avvenimenti sul mercato globale.

Per ulteriori approfondimenti su questo argomento in costante aggiornamento, è possibile consultare le fonti online disponibili.