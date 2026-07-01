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Downburst: il fenomeno meteorologico spaventoso

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Il downburst è un fenomeno meteorologico che ha destato preoccupazione in diverse città italiane nelle ultime ore. Pioggia, grandine e raffiche di vento si sono abbattute su varie zone del paese, provocando danni e allarmi tra la popolazione.

Ma cos’è esattamente il downburst? Si tratta di un violento e repentino flusso d’aria verso il basso, caratterizzato da forti raffiche che possono causare danni significativi. Milano, Verona e altre città sono sotto osservazione a causa di questo fenomeno, che può abbattere alberi e danneggiare infrastrutture in pochi minuti.

La notizia del downburst è al centro dell’attenzione online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Chi desidera approfondire ulteriormente può trovare informazioni dettagliate sul web, dove esperti e meteorologi forniscono aggiornamenti costanti sulla situazione.

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