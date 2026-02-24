- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaDragaggio porto di Pescara, Di Marco: la destra boccia l’accelerazione richiesta, le...
Politica

Dragaggio porto di Pescara, Di Marco: la destra boccia l’accelerazione richiesta, le barche restano ferme – una promessa non mantenuta

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio, ha espresso la sua delusione per la bocciatura della sua risoluzione sul dragaggio del porto canale di Pescara da parte della maggioranza in seconda Commissione. L’atto era stato depositato già a luglio e aveva come obiettivo principale l’accelerazione dei tempi degli interventi necessari, a seguito delle richieste dei pescatori e degli operatori del settore che si trovano in difficoltà a causa della stasi, dei rinvii e degli annunci.

Di Marco ha sottolineato che l’approvazione della risoluzione avrebbe significato un chiaro impegno politico da parte di tutti i presenti a stringere i tempi per risolvere la situazione del porto di Pescara. La bocciatura, invece, ha suscitato dubbi sulle reali intenzioni della destra e sulle capacità di mantenere le promesse fatte. Anche le rassicurazioni del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, riguardo a una soluzione imminente sembrano contraddire la decisione di respingere l’atto che chiedeva appunto di accelerare i tempi degli interventi.

Il consigliere regionale ha dichiarato di continuare a vigilare affinché si arrivi finalmente a un esito concreto sul dragaggio del porto di Pescara. Nel frattempo, il problema persiste e le barche restano ferme, creando disagi non solo per i pescatori e gli operatori, ma anche per il porto stesso. La mancata accelerazione dei tempi potrebbe portare a conseguenze negative e ritardi nella risoluzione della situazione.

La decisione della maggioranza di bocciare la risoluzione proposta da Di Marco sembra mettere in discussione la volontà politica di affrontare il problema con urgenza e determinazione. Mentre si attendono sviluppi futuri, l’incertezza persiste e la situazione del porto di Pescara rimane in sospeso, rendendo urgente una soluzione che possa portare benefici a tutti gli attori coinvolti.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it