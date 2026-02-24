Dragaggio porto di Pescara, Di Marco: la destra boccia l’accelerazione richiesta, le barche restano ferme – una promessa non mantenuta

Il consigliere regionale Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente, Infrastrutture e Territorio, ha espresso la sua delusione per la bocciatura della sua risoluzione sul dragaggio del porto canale di Pescara da parte della maggioranza in seconda Commissione. L’atto era stato depositato già a luglio e aveva come obiettivo principale l’accelerazione dei tempi degli interventi necessari, a seguito delle richieste dei pescatori e degli operatori del settore che si trovano in difficoltà a causa della stasi, dei rinvii e degli annunci.

Di Marco ha sottolineato che l’approvazione della risoluzione avrebbe significato un chiaro impegno politico da parte di tutti i presenti a stringere i tempi per risolvere la situazione del porto di Pescara. La bocciatura, invece, ha suscitato dubbi sulle reali intenzioni della destra e sulle capacità di mantenere le promesse fatte. Anche le rassicurazioni del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, riguardo a una soluzione imminente sembrano contraddire la decisione di respingere l’atto che chiedeva appunto di accelerare i tempi degli interventi.

Il consigliere regionale ha dichiarato di continuare a vigilare affinché si arrivi finalmente a un esito concreto sul dragaggio del porto di Pescara. Nel frattempo, il problema persiste e le barche restano ferme, creando disagi non solo per i pescatori e gli operatori, ma anche per il porto stesso. La mancata accelerazione dei tempi potrebbe portare a conseguenze negative e ritardi nella risoluzione della situazione.

La decisione della maggioranza di bocciare la risoluzione proposta da Di Marco sembra mettere in discussione la volontà politica di affrontare il problema con urgenza e determinazione. Mentre si attendono sviluppi futuri, l’incertezza persiste e la situazione del porto di Pescara rimane in sospeso, rendendo urgente una soluzione che possa portare benefici a tutti gli attori coinvolti.