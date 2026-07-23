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Dragon Ball Sparking Zero: nuovo DLC in arrivo

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La notizia del lancio del nuovo DLC di Dragon Ball Sparking Zero, denominato “Super Limit-Breaking NEO DLC”, è al centro dell’attenzione online in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’aggiornamento, previsto per il 30 luglio 2026, sta generando grande curiosità tra gli appassionati della saga. Le anticipazioni su questa nuova release promettono novità entusiasmanti per gli appassionati di Dragon Ball. Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti e aggiornamenti su questo atteso evento videoludico.

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