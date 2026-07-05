Dragusin: l’accordo tra Fiorentina e Tottenham

La notizia riguardante Dragusin è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici delle ricerche online e dei trend sui motori di ricerca. L’ultima informazione conferma un accordo tra la Fiorentina e il Tottenham per il prestito con obbligo di riscatto del giocatore. Si tratta di un passaggio importante per entrambe le squadre, che potrebbe portare benefici sportivi e economici. Sarà interessante seguire l’evolversi della situazione e gli effetti che questo trasferimento avrà sulle squadre coinvolte. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.