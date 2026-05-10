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Dua lipa: contenzioso legale con Samsung per immagine

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Dua Lipa è al centro di una controversia legale con Samsung, dopo che l’artista ha intentato una causa da 15 milioni di dollari per l’utilizzo non autorizzato della sua immagine sui televisori del marchio. La notizia è attualmente uno dei trend più ricercati online, suscitando grande interesse tra i fan e non solo.

Secondo quanto riportato, Dua Lipa avrebbe chiesto a Samsung di rimuovere la sua immagine dai prodotti dell’azienda, ma di fronte al rifiuto dell’azienda, ha deciso di agire legalmente. L’ultimo aggiornamento sul caso risale alle ore 17:20 di oggi, e si attendono sviluppi sulla vicenda nelle prossime ore.

La popolarità di Dua Lipa e il coinvolgimento di un gigante come Samsung rendono questa notizia di grande rilevanza, attirando l’attenzione di molti utenti online. Per ulteriori dettagli sull’evolversi della situazione, si consiglia di consultare fonti affidabili sul web.

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