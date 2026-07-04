Duello Mondiali: Colombia avanti, Ghana eliminato

In queste ore, uno dei temi più discussi online riguarda gli highlights Mondiali del giorno. La Colombia ha ottenuto una vittoria importante contro il Ghana con un risultato di 1-0. Questo successo ha permesso agli sudamericani di accedere agli ottavi di finale, dove si troveranno di fronte alla Svizzera. Il gol decisivo è stato segnato da Arias nel corso della partita, assicurando il passaggio del turno alla Colombia e l’eliminazione del Ghana.

Questa notizia ha catturato l’attenzione di un vasto pubblico online, diventando uno dei trend principali sui motori di ricerca. Gli appassionati di calcio sono ansiosi di seguire gli sviluppi della competizione e di scoprire quali saranno le prossime sfide che coinvolgeranno le squadre in gara.

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