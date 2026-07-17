Duomo di Milano: incendio in corso

La notizia dell’incendio in corso nei pressi del Duomo di Milano è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando essere uno dei trend più ricercati sui motori di ricerca. Le fiamme che avvolgono una terrazza nelle vicinanze stanno generando una alta colonna di fumo nero, visibile anche nei pressi della celebre piazza milanese.

L’ultimo aggiornamento disponibile risale alle 10:50 di oggi, ma la situazione potrebbe essere in evoluzione. Al momento, non sono ancora chiare le cause dell’incendio né eventuali danni riportati, ma le autorità sono al lavoro per gestire l’emergenza e circoscrivere l’area interessata.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti in tempo reale sulla vicenda, si consiglia di consultare le fonti ufficiali e i media online, dove è possibile approfondire il tema in base alle ultime informazioni disponibili.