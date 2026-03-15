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Duomo e Salesiani: celebrazioni 525 anni e secolo

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In queste ore, il tema di Chiari è molto ricercato online e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Un’importante giornata di celebrazioni si sta svolgendo nella città lombarda, che festeggia i 525 anni del Duomo e il secolo di presenza dei Salesiani sul territorio.

Su Rai1 è in diretta la Messa solenne dal Duomo, un momento di grande significato per la comunità locale. I Salesiani, da cento anni accanto all’infanzia e alla gioventù, celebrano la continuità della propria missione, testimoniando un impegno radicato nel tempo.

Le celebrazioni sono un’occasione per riflettere sulla storia e sull’importanza di queste istituzioni per la vita della città. Chiari si appresta a vivere una giornata di festa e di memoria, guardando al passato con gratitudine e al futuro con speranza.

Per approfondimenti su questo evento e sulle tematiche ad esso legate, è possibile cercare ulteriori informazioni online.

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