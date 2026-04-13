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Easyjet: caos ai controlli di frontiera e passeggeri non imbarcati

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In queste ore, il tema easyJet è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Ultimo aggiornamento: lunedì 13 Aprile 2026 alle 12:20. Emergono notizie di caos e disagi: easyJet ha lasciato a terra 122 passeggeri a causa dei problemi nel sistema di ingresso-uscita dell’UE. Decine di viaggiatori diretti all’aeroporto di Manchester sono stati abbandonati dopo che il volo easyJet è partito senza di loro. Circa 100 persone si trovano ancora bloccate a Milano a causa delle lunghe code ai controlli di frontiera e del ritardo del volo.

Le scene di confusione e disorientamento si sono susseguite, con passeggeri bloccati in enormi file ai controlli e alcuni che addirittura sono svenuti. Viaggiare sotto il nuovo sistema di ingresso in Europa sembra essere sinonimo di caos, passeggeri in difficoltà e situazioni di disagio. Si tratta di una situazione che mette in evidenza le criticità e le complicazioni che possono sorgere con le nuove normative.

Per rimanere aggiornati su questa vicenda in evoluzione, è possibile consultare ulteriori approfondimenti online.

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