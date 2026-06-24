Ebola: primo caso in Francia, rischio globale basso

La notizia dell’identificazione del primo caso di Ebola in Francia ha scosso l’opinione pubblica, confermando i timori legati alla diffusione del virus al di fuori dei confini africani. Il medico infettato, rientrato di recente dal Congo, è stato prontamente isolato per evitare ulteriori contagi.

Anche l’OMS ha rassicurato sul fatto che il rischio di una diffusione su larga scala rimane al momento contenuto, ma l’episodio francese ha comunque evidenziato la necessità di massima cautela e preparazione da parte delle autorità sanitarie internazionali.

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