“Eccellenza Donna” a suor Livia e Anna Durante

Si riporta di seguito il comunicato pubblicato diramato dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale d’Abruzzo attraverso il portale dedicato EmiciloNews:

– “La forza delle donne è sotto gli occhi di tutti, ogni giorno, in Italia e nel mondo – riporta testualmente l’articolo online. Una forza e un coraggio che solo loro riescono a trasmettere, esattamente come stanno dimostrando le cittadine ucraine e, da sempre, quelle migliaia di donne che nel nostro Paese e altrove subiscono violenze d’ogni genere, che affrontano e superano, restando a volte vittime silenziose e troppo spesso a costo della loro vita – si legge sul sito web ufficiale. A tutte loro, oggi come ieri e come domani, va il mio pensiero per un augurio universale affinché la potenza di quelle forze coraggiose prevalga sempre sulle barbarie umane”. Così ha esordito il capogruppo di Fratelli d’Italia, Guerino Testa, oggi in occasione della Giornata internazionale per i Diritti delle Donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Ho condiviso l’idea delle due responsabili, regionale e provinciale, del Dipartimento Famiglia, Pari opportunità e Valori non negoziabili di FdI, Margherita D’Urbano e Carola Profeta – che ringrazio – di far coincidere questa giornata con quella del Premio “Eccellenza Donna” – ha spiegato Testa – che quest’anno rende omaggio a due rappresentanti abruzzesi, pescaresi, del gentil sesso che si sono particolarmente distinte per il loro straordinario impegno nel mondo del Volontariato: suor Livia Ciaramella e Anna Durante, fondatrice del CEIS. Due donne, due giganti, a cui la Regione Abruzzo dice grazie per essere diventate forti pilastri per chi vive in condizioni svantaggiate”. In particolare, suor Livia Ciaramella dal 2006 presta la sua opera nel carcere di San Donato per offrire supporto ai detenuti, anche nell’ottica di un sano reinserimento in società; la dottoressa Durante è una docente che lasciò la sua cattedra, 30 anni fa, per occuparsi del recupero dei tossicodipendenti e dare sostegno fattivo anche alle loro famiglie – si apprende dalla nota stampa. Ad entrambe sono state consegnate 2 targhe di riconoscimento per l’alto valore sociale, educativo e culturale delle loro preziose attività quotidiane – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. La cerimonia di consegna del II Premio “Eccellenza Donna” si è svolta oggi pomeriggio a Pescara, nella sede del Consiglio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

- Pubblicità -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 18, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it