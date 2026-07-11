Eccellenza: partenza vincente per la nuova stagione

In queste ore, la notizia dell’avvio della nuova stagione in Eccellenza è al centro dell’attenzione online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Sono molte le aspettative per questo nuovo capitolo, che vede squadre come l’Alta Hirpinia pronte a confermarsi e a puntare su giovani innesti di talento.

Un colpo di mercato come quello di Mario Landi ha destato interesse e curiosità, mentre il Giarre Calcio ha stretto un patto con i tifosi, guardando con ottimismo al futuro.

La passione per l’eccellenza sportiva si unisce alla voglia di scoprire nuovi talenti e seguire da vicino le vicende delle squadre protagoniste di questa emozionante stagione. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online disponibili.