Echi Antichi: un viaggio tra spiritualità e tradizioni nella Valle Subequana

Dal sito ufficiale di Abruzzo Turismo, la nota dedicata all’evento:Castel di Ieri (AQ), sabato 14 giugno 2025 – Un’esperienza unica tra natura, spiritualità e radici antiche – Echi Antichi offre un’immersione nel cuore della Valle Subequana attraverso suoni, storia e sapori locali – precisa il comunicato. I partecipanti avranno l’opportunità di visitare l’Eremo della Madonna di Pietrabona, vivere una meditazione sonora immersiva, esplorare il Tempio Italico di Castel di Ieri e concludere la giornata con una degustazione di sapori autentici dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Il costo dell’evento è di 35 €, comprensivo di tutte le attività e della degustazione – Evento a cura di Milvashantiyoga in collaborazione con Associazione PRO LOCO “La Torre” A.P.S. di Castel di Ieri Informazioni e prenotazioni: Milva – 349 405 5216 Michela – 346 320 7741 I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria entro venerdì 13. Programma della giornata: Ore 10:00 – Ritrovo e visita guidata all’Eremo della Madonna di Pietrabona, un luogo incantevole scavato nella roccia, immerso nella quiete della natura – Ore 10:45 – Meditazione sonora nell’eremo con campane tibetane e strumenti armonici, per un momento di ascolto e connessione interiore – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ore 12:00 – Visita al Tempio Italico di Castel di Ieri, testimone della spiritualità e della storia preromana del territorio – riporta testualmente l’articolo online. Ore 12:45 – Degustazione di prodotti tipici locali, per concludere la giornata con i sapori autentici dell’Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

