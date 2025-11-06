- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 6, 2025
Politica

Ecomondo, Campitelli: “Abruzzo unica regione premiata per riduzione impatto ambientale”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 novembre 2025 – 08:36– “Nel corso della fiera internazionale EcoMondo la Regione Abruzzo è stata l’unica regione italiana ad essere stata premiata per la riduzione dell’impatto ambientale nella gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche la misurazione della CO2. A ritirare il prestigioso riconoscimento il consigliere regionale di Fratelli d’ Italia, delegato al ramo, Nicola Campitelli”, informa una nota stampa – viene evidenziato sul sito web.   “Ho avuto l’onore di ritirare un riconoscimento di grande valore, che non celebra soltanto il mio lavoro e quello della struttura regionale  – commenta – ma rappresenta soprattutto un motivo di orgoglio per l’intera Regione Abruzzo, unica  d’Italia ad essere stata premiata in questa occasione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo risultato testimonia l’impegno,  il buon lavoro, la nostra capacità di fare delle scelte con una visione: affrontare la transizione ecologica, non come un vincolo, ma come un percorso concreto verso lo sviluppo sostenibile e nuove opportunità di lavoro per tutti gli abruzzesi – Ricevere questo premio dalla’ Fondazione Operate’ nel contesto di EcoMondo, manifestazione di riferimento internazionale nel settore della green economy e dell’innovazione ambientale, rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire lungo la strada intrapresa, ovvero trasformare una materia apparentemente spigolosa in una opportunità di crescita – si legge sul sito web ufficiale. Un sentito ringraziamento va alla struttura regionale, ai tecnici, ai miei collaboratori per la professionalità, la competenza e la dedizione quotidiana con cui operano per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti, promuovere il recupero delle risorse e applicare sul territorio le best practices in materia di sostenibilità ambientale – Una concreta sostenibilità offre significative opportunità di crescita e occupazione per i cittadini abruzzesi”, conclude Campitelli – precisa la nota online. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 09, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it

 

