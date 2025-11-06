Ecomondo, Campitelli: “Abruzzo unica regione premiata per riduzione impatto ambientale”

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:06 novembre 2025 – 08:36– “Nel corso della fiera internazionale EcoMondo la Regione Abruzzo è stata l’unica regione italiana ad essere stata premiata per la riduzione dell’impatto ambientale nella gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche la misurazione della CO2. A ritirare il prestigioso riconoscimento il consigliere regionale di Fratelli d’ Italia, delegato al ramo, Nicola Campitelli”, informa una nota stampa – viene evidenziato sul sito web. “Ho avuto l’onore di ritirare un riconoscimento di grande valore, che non celebra soltanto il mio lavoro e quello della struttura regionale – commenta – ma rappresenta soprattutto un motivo di orgoglio per l’intera Regione Abruzzo, unica d’Italia ad essere stata premiata in questa occasione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questo risultato testimonia l’impegno, il buon lavoro, la nostra capacità di fare delle scelte con una visione: affrontare la transizione ecologica, non come un vincolo, ma come un percorso concreto verso lo sviluppo sostenibile e nuove opportunità di lavoro per tutti gli abruzzesi – Ricevere questo premio dalla’ Fondazione Operate’ nel contesto di EcoMondo, manifestazione di riferimento internazionale nel settore della green economy e dell’innovazione ambientale, rappresenta un ulteriore stimolo a proseguire lungo la strada intrapresa, ovvero trasformare una materia apparentemente spigolosa in una opportunità di crescita – si legge sul sito web ufficiale. Un sentito ringraziamento va alla struttura regionale, ai tecnici, ai miei collaboratori per la professionalità, la competenza e la dedizione quotidiana con cui operano per migliorare la gestione del ciclo dei rifiuti, promuovere il recupero delle risorse e applicare sul territorio le best practices in materia di sostenibilità ambientale – Una concreta sostenibilità offre significative opportunità di crescita e occupazione per i cittadini abruzzesi”, conclude Campitelli – precisa la nota online. (com/red)

