Economia circolare, Campitelli: “12,3 milioni per 21 interventi strategici in Abruzzo”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Grazie a un lavoro puntuale e determinato della Regione, oggi raggiungiamo un risultato di grande rilievo: 21 interventi strategici finanziati per l’Abruzzo, con un investimento complessivo di 12,3 milioni di euro – recita il testo pubblicato online. Queste risorse permetteranno la realizzazione di centri di raccolta per rifiuti differenziati, nuove isole ecologiche, il potenziamento della meccanizzazione e informatizzazione della raccolta urbana, oltre a interventi essenziali per il riefficientamento delle reti idriche e la costruzione di serbatoi di accumulo, migliorando la gestione e la sostenibilità ambientale del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un ringraziamento al ministro per gli Affari Europei e la Coesione, Tommaso Foti, che ha presieduto la cabina di regia, e alla delegazione abruzzese, con il presidente della Provincia di L’Aquila in rappresentanza dell’UPI, Angelo Caruso, e l’ANCI, che hanno sostenuto con convinzione la linea abruzzese, permettendo di portare a casa questo importante traguardo per il nostro territorio”. Lo afferma, il consigliere di Fratelli d’Italia, delegato all’Ambiente, Nicola Campitelli – aggiunge la nota pubblicata. (com/red)

