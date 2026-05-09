Economia in Piazza: Festival dell’Economia e Relatori di Prestigio

In queste ore il tema dell’economia è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si prospettano talk, laboratori e performance che coinvolgeranno esperti del settore e non solo. Tra gli eventi da non perdere spicca la partecipazione di Giovanni Allevi e del premio Nobel Riccardo Valentini al Festival dell’Economia, offrendo spunti interessanti sul futuro delle nostre finanze.

Le sfide legate ai giovani, alla democrazia e al mondo del lavoro saranno al centro di