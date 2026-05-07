Edicole. Scoccia, Mannetti e D’Incecco: Stanziamento 100mila euro e Progetto di Legge

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:07 maggio 2026 – 17:48- “Oggi è una giornata fondamentale per il futuro delle edicole abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. Con l’approvazione dello stanziamento di 100mila euro e il via libera al progetto di legge in Terza Commissione, passiamo dalle parole ai fatti per sostenere presìdi che sono cuore pulsante delle nostre comunità”. Lo dichiarano i consiglieri regionali Marianna Scoccia (vicepresidente del Consigio regionale), Carla Mannetti e Vincenzo D’Incecco commentando l’esito dei lavori odierni delle Commissioni.La giornata si è aperta con la seduta della Prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”, dove i commissari hanno espresso parere favorevole all’unanimità sul profilo finanziario della legge, blindando uno stanziamento di 100mila euro – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel pomeriggio, la Terza Commissione “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive” ha approvato a maggioranza l’intero progetto di legge, che ora attende l’approdo definitivo in Aula – “Abbiamo approvato un supporto reale per le edicole, che sono presìdi culturali fondamentali e che in questi anni hanno sofferto profondamente,” spiegano Scoccia, Mannetti e D’Incecco – “Con questa legge non solo diamo un aiuto economico, ma puntiamo a una rivitalizzazione dei servizi di questi luoghi storici del nostro territorio”.L’obiettivo centrale del provvedimento è trasformare le edicole in centri polifunzionali, garantendo loro nuove entrate e una maggiore utilità sociale per i cittadini: le edicole potranno evolversi in sportelli informativi turistici, centri per servizi pubblici di prossimità e hub logistici per le consegne locali; sono previsti incentivi specifici per l’apertura e il mantenimento dei punti vendita nei piccoli comuni e nelle aree interne, per contrastare lo spopolamento e la desertificazione culturale; viene istituito un fondo per finanziare interventi di modernizzazione, ristrutturazione dei chioschi e aggiornamento professionale degli operatori; la legge introduce uno strumento per consentire ai Comuni di prevedere riduzioni o esenzioni totali del canone per l’occupazione del suolo pubblico, alleggerendo i costi fissi dei gestori; la modifica al Testo Unico del Commercio permetterà di affiancare alla vendita di giornali anche quella di prodotti dell’artigianato e dell’enogastronomia locale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “La sfida – concludono Scoccia, Mannetti e D’Incecco – è accompagnare le edicole in un percorso di rilancio che le trasformi in hub di servizi, rafforzandone la funzione sociale e garantendo risposte rapide a un settore che rappresenta una sentinella fondamentale della vita democratica dell’Abruzzo”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it