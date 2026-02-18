Edifici rurali, approvato l’emendamento Alessandrini alla legge regionale urbanistica

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:18 febbraio 2026 – 16:45– “Il Consiglio regionale ha approvato l’emendamento presentato dalla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini alla legge urbanistica regionale 58/2023, sbloccando in tutto l’Abruzzo le pratiche edilizie sugli edifici rurali esistenti che, da settimane, risultavano di fatto paralizzate” riferisce una nota stampa – “La modifica introdotta dalla maggioranza di centrodestra a dicembre – si legge – aveva prodotto un effetto immediato e pesante sugli uffici tecnici comunali: molti interventi, anche di semplice manutenzione, erano diventati impossibili per i proprietari non coltivatori diretti”. “È bastata una parola scritta male per creare un problema enorme – dichiara la consigliera –. Persone che volevano rifare il tetto della casa dei genitori, mettere in sicurezza un immobile ereditato o sistemare gli impianti non potevano più farlo – aggiunge testualmente l’articolo online. I Comuni non sapevano come procedere e le famiglie si sono ritrovate con abitazioni di fatto inutilizzabili”. Il termine ‘esclusivamente’, inserito nel comma 4 dell’articolo 58, collegava gli interventi sugli edifici esistenti alla sola regolarizzazione edilizia, escludendo persino la manutenzione ordinaria – si apprende dal portale web ufficiale. Con l’emendamento approvato viene chiarito il quadro normativo e che le sanatorie sono ricondotte alla procedura prevista dall’articolo 36-bis del DPR 380/2001, riallineando la legge regionale alla normativa nazionale”. “Abbiamo ripristinato la legalità amministrativa – prosegue Alessandrini –. Una legge regionale non può impedire ai cittadini di mantenere in sicurezza la propria casa né mettere in difficoltà gli uffici tecnici comunali – precisa il comunicato. Questo è esattamente il contrario della semplificazione che la politica dovrebbe garantire”. Per la consigliera del Movimento 5 Stelle, “l’episodio evidenzia problemi più ampi nella nuova legge urbanistica regionale – Questa vicenda torna a mettere in evidenza quanto quella legge sia stata scritta in fretta e senza ascoltare territori e professionisti – aggiunge la nota pubblicata. Stiamo ricevendo segnalazioni continue da tecnici e amministrazioni locali e stiamo già lavorando su ulteriori correttivi” aggiunge – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Particolare preoccupazione riguarda il regolamento sui cosiddetti ‘Progetti di Sviluppo’, appena arrivato in Commissione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Così com’è – avverte – rischia di diventare un vero portone aperto alla cementificazione in zona agricola – si legge sul sito web ufficiale. Da una parte la destra parla di stop al consumo di suolo, dall’altra introduce strumenti che lo favoriscono”. “La tutela del territorio agricolo è un caposaldo per il Movimento 5 Stelle – conclude Alessandrini –. Su questo regolamento ci opporremo con forza: l’Abruzzo non ha bisogno di altro cemento, ma di recupero del patrimonio esistente e di uno sviluppo davvero sostenibile”. (com/red)

