Edilizia scolastica, Cardinali: “Fondi dal Pnrr”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuovo comunicato diramato attraverso l’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– “Grazie al lavoro messo in campo dal Dipartimento Edilizia scolastica della Regione Abruzzo, che fa capo all’assessore Pietro Quaresimale, sono stati finanziati alcuni progetti presentati dai Comuni del territorio abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tali progetti sono inerenti al Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica previsto dal PNRR riguardante il potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università. Va evidenziato l’impegno dei Comuni che hanno saputo intercettare questa possibilità messa in campo dalla Regione Abruzzo e dal Ministero dell’Istruzione; poiché ciò rappresenta una via del tutto straordinaria in quanto permette di ottenere fondi immediatamente spendibili per realizzare nuove scuole oppure mettere in sicurezza quelle già esistenti – aggiunge la nota pubblicata. I fondi ripartiti per provincia sono: All’Aquila assegnati euro 2.494.355,59; a Chieti, euro 8.805.438,24; a Pescara, euro 6.308.489,76 e a Teramo, euro 8.320.568,70. Ad esempio nel teramano la somma suddetta è stata ripartita tra due comuni: Mosciano Sant’Angelo per euro 7.413.600 e Sant’Omero per euro 906.968,70. Nell’aquilano tre comuni, nel pescarese due e nel chietino due”. Lo scrive il consigliere regionale Lega, Simona Cardinali – precisa il comunicato. (com/red)

