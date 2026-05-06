Educazione disabilità per minori online

La disabilità è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Un’importante iniziativa della Regione destina 470 mila euro per attività estive dedicate a minori con disabilità, promuovendo inclusione e supporto. I centri estivi per bambini da 3 a 11 anni offrono opportunità di crescita e divertimento, garantendo spazi adeguati e attività mirate. Con il termine delle lezioni, progetti come “VerdeAzzurro 2026” propongono soluzioni educative innovative per continuare il percorso formativo al di fuori della scuola. L’attenzione verso le esigenze dei minori con disabilità si traduce in concrete azioni a sostegno della comunità, promuovendo l’inclusione sociale e il benessere di tutti.

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