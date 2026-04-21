Egitto: mummia romana con frammento dell’Iliade rinvenuta

In queste ore, in cima ai top trend sui motori di ricerca, spopola la notizia della sorprendente scoperta archeologica avvenuta in Egitto. Gli archeologi hanno trovato una mummia di epoca romana contenente un frammento dell’Iliade di Omero. Si tratta di un ritrovamento senza precedenti che getta nuova luce sulla cultura e le connessioni storiche tra le antiche civiltà.
La mummia, con il suo prezioso carico letterario, rappresenta un enigma affascinante per gli studiosi, aprendo nuove prospettive di ricerca e approfondimento sul mondo dell’antichità. Questa eccezionale scoperta testimonia ancora una volta quanto il passato possa riservare sorprese straordinarie, pronte a svelarsi agli occhi attenti degli scienziati e degli appassionati di storia.
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