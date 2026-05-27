Eid mubarak: celebrazione dell’Eid al-Adha

Oggi, mercoledì 27 maggio 2026, il tema in tendenza online è l’Eid mubarak, che celebra l’Eid al-Adha, una delle festività più importanti dell’Islam. Questa ricorrenza, nota anche come ‘Festa del Sacrificio’, commemora la disponibilità del profeta Ibrahim (Abraham) di sacrificare suo figlio Ismaele in segno di obbedienza a Dio.

L’Eid al-Adha si svolge durante il pellegrinaggio annuale a Mecca e simboleggia la gratitudine verso Dio per le sue benedizioni. I musulmani celebrano con preghiere speciali, condivisione di cibo con i meno fortunati e sacrificio di animali in ricordo del sacrificio di Ibrahim.

Quest’anno, l’Eid al-Adha cade il 10° giorno del mese lunare islamic Dhu al-Hijjah. In diverse parti del mondo, i fedeli si riuniscono nelle moschee per le preghiere mattutine e partecipano a festeggiamenti comunitari.

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