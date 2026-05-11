El nino meteo: estate 2026 rovente in arrivo?

La notizia dell’El Niño meteo è in questi istanti uno dei temi più ricercati online, posizionandosi in cima ai trend sui motori di ricerca. Si prospetta un’estate 2026 particolarmente calda? Il Super El Niño potrebbe portare temperature fino a 2°C sopra la media, anticipando un periodo estivo torrido già a partire da Giugno. Questo fenomeno climatico potrebbe avere ripercussioni significative sulle condizioni meteorologiche nei prossimi mesi, con possibili conseguenze sulle bollette energetiche. Approfondimenti ulteriori su questo argomento sono disponibili online per chi desidera saperne di più.