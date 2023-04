Elezioni, al via raccolta adesioni delle emittenti

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– Il Presidente del Corecom Abruzzo rende noto che in data 03/04/2023 l’Autorità Garante nelle Comunicazioni ha pubblicato sul proprio sito web (https://www.agcom.it/) la Delibera n. 87/23/CONS recante: “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 14 e 15 maggio 2023”. Le emittenti radiotelevisive disponibili alla trasmissione di messaggi autogestiti gratuiti, pertanto, potranno inviare al Corecom Abruzzo il modello MAG 1 allegato alla citata Delibera, nel rispetto delle disposizioni nella stessa indicate – Il Presidente La Rana precisa che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, determina lo stanziamento annuale delle somme finalizzate al rimborso dei MAG.

