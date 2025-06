Elezioni Ortona, D’Incecco: centrodestra protagonista

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:– “Le nostre congratulazioni ad Angelo Di Nardo per la vittoria al ballottaggio e per la fiducia ricevuta dai cittadini di Ortona – si apprende dal portale web ufficiale. Si chiude una competizione elettorale che ha visto il centrodestra assoluto protagonista – si legge sul sito web ufficiale. Un sentito ringraziamento va a Nicola Fratino per l’impegno, il lavoro e la passione dimostrati – aggiunge la nota pubblicata. La Lega continuerà a lavorare a ogni livello istituzionale per sostenere i bisogni del territorio e valorizzarne le potenzialità. L’impegno per Ortona non si esaurisce con il voto: resta saldo il nostro obiettivo di contribuire allo sviluppo della città. Auguriamo buon lavoro al nuovo sindaco e alla sua squadra”. Così in un nota Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo con Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale e Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti – (com/red)

