- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Marzo 16, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomePoliticaElezioni Provincia di Chieti, Paolucci: “Congratulazioni a Menna per la riconferma”
Politica

Elezioni Provincia di Chieti, Paolucci: “Congratulazioni a Menna per la riconferma”

- Spazio Pubblicitario 02 -

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:16 marzo 2026 – 11:40– “Desidero rivolgere le mie congratulazioni a Francesco Menna per la sua riconferma alla guida della Provincia di Chieti” commenta il capogruppo regionale Pd Silvio Paolucci – precisa il comunicato. “È un risultato che premia il grande lavoro svolto in questi anni e la serietà con cui ha affrontato una fase complessa per l’ente provinciale – si apprende dalla nota stampa. A Francesco – aggiunge – mi lega un rapporto di stima e di amicizia forte, costruito nel tempo attraverso l’impegno condiviso per i nostri territori – precisa la nota online. Per questo la sua conferma mi rende particolarmente felice, perché conosco bene la qualità dell’apporto che è capace di dare e l’attenzione che ha sempre dimostrato verso le comunità della provincia”. “Il lavoro fatto è grande, quello che lo attende è importante, siamo in una fase in cui le Province sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale per la gestione dei servizi e delle infrastrutture – Sono certo che saprà continuare a svolgerlo con competenza, determinazione e spirito istituzionale”  rimarca Paolucci – precisa la nota online. “Un ringraziamento va a tutti gli amministratori che hanno scelto di sostenerlo e che, con il loro voto, hanno rinnovato la fiducia nel suo operato – riporta testualmente l’articolo online. Rivolgo infine un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio provinciale e a tutti i consiglieri eletti, affinché possano operare con responsabilità e spirito di collaborazione nell’interesse del territorio e delle comunità della provincia di Chieti”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it