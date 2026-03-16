Elezioni Provincia di Chieti, Paolucci: “Congratulazioni a Menna per la riconferma”

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:16 marzo 2026 – 11:40– “Desidero rivolgere le mie congratulazioni a Francesco Menna per la sua riconferma alla guida della Provincia di Chieti” commenta il capogruppo regionale Pd Silvio Paolucci – precisa il comunicato. “È un risultato che premia il grande lavoro svolto in questi anni e la serietà con cui ha affrontato una fase complessa per l’ente provinciale – si apprende dalla nota stampa. A Francesco – aggiunge – mi lega un rapporto di stima e di amicizia forte, costruito nel tempo attraverso l’impegno condiviso per i nostri territori – precisa la nota online. Per questo la sua conferma mi rende particolarmente felice, perché conosco bene la qualità dell’apporto che è capace di dare e l’attenzione che ha sempre dimostrato verso le comunità della provincia”. “Il lavoro fatto è grande, quello che lo attende è importante, siamo in una fase in cui le Province sono chiamate a svolgere un ruolo fondamentale per la gestione dei servizi e delle infrastrutture – Sono certo che saprà continuare a svolgerlo con competenza, determinazione e spirito istituzionale” rimarca Paolucci – precisa la nota online. “Un ringraziamento va a tutti gli amministratori che hanno scelto di sostenerlo e che, con il loro voto, hanno rinnovato la fiducia nel suo operato – riporta testualmente l’articolo online. Rivolgo infine un augurio di buon lavoro al nuovo Consiglio provinciale e a tutti i consiglieri eletti, affinché possano operare con responsabilità e spirito di collaborazione nell’interesse del territorio e delle comunità della provincia di Chieti”, conclude – recita la nota online sul portale web ufficiale. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informazione del Consiglio Regionale d’Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it