Elezioni Provincia di Pescara, Sospiri: voce alle aree interne e quattro consiglieri azzurri eletti

Consiglio Regionale dell’Abruzzo, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale dell’Ufficio Stampa:16 marzo 2026 – 08:35– “Con l’elezione del sindaco di Manoppello Giorgio De Luca a nuovo presidente della Provincia di Pescara torniamo a dare voce alle aree più interne del nostro territorio, a partire dalla Val Pescara e dalla Valle Vestina”, lo ha detto il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, commentando l’elezione di Giorgio De Luca – si legge sul sito web ufficiale. “Sul suo nome sono confluite tutte le anime del centrodestra – rileva – consapevoli dell’importanza del garantire un principio di rotazione tra tutte le rappresentanze, ma soprattutto del concentrare attenzione ed energie su zone che nei prossimi mesi e anni avranno sicuramente bisogno di essere al centro delle nostre azioni istituzionali – Ringrazio personalmente il presidente uscente Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, per l’impegno sempre assicurato negli ultimi anni, certo che la nostra collaborazione proseguirà in ogni sede opportuna”. “De Luca è sicuramente uomo di esperienza politica e amministrativa – sottolinea Sospiri -, già conosce la struttura e l’organizzazione governativa della Provincia e siamo certi che saprà assumere la guida di una macchina in corsa per potenziare ulteriormente l’incisività della nostra azione sul territorio – recita il testo pubblicato online. La concertazione, la collaborazione e la capacità di coinvolgere tutta la squadra di amministratori eletti al suo fianco saranno l’asso nella manica per saper individuare progetti strategici e saper raggiungere gli obiettivi – precisa il comunicato. A lui e agli altri eletti va il mio personale in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro”. Inoltre, commenta Sospiri “Forza Italia conferma e consolida la propria posizione politica di spicco e di guida all’interno dell’area di centrodestra ed elegge quattro consiglieri all’interno del nuovo Consiglio provinciale di Pescara – viene evidenziato sul sito web. Si tratta di Gilberto Petrucci, sindaco di Penne, Angelo Belli assessore comunale a Rosciano, Augusto Recchia vicesindaco a Civitella Casanova e Gianfranco De Massis, sindaco di Elice – Un risultato di assoluta eccellenza che ribadisce l’autorevolezza degli azzurri, non solo sul capoluogo adriatico, ma anche sul territorio e nelle aree interne, che peraltro affianca al neo-presidente De Luca un gruppo di amministratori esperti, solidi, affidabili e ricchi di esperienza”. “La prima considerazione riguarda l’appartenenza territoriale degli eletti – evidenza il presidente -, spalmati su tutta la provincia, una presenza che ci consentirà di dare veramente voce a tutti i comuni del nostro hinterland, dalla Val Pescara alla Valle Vestina, senza comunque dimenticare la costa – viene evidenziato sul sito web. L’elezione di quattro amministratori azzurri conferma poi la forza del nostro partito, la sua capacità attrattiva, la fiducia che sa determinare e tradurre in risultato elettorale, era successo alle elezioni di primo livello al Comune di Pescara appena una settimana fa, oggi ne abbiamo la conferma definitiva, a testimoniare un partito che ha saputo rinnovarsi, senza tradire le proprie origini e la propria storia, ed è considerato un punto di riferimento ineludibile all’interno dell’alleanza di centrodestra”. Infine, evidenzia infine “l’esperienza maturata dai nostri consiglieri sul campo, che consentirà al neo presidente De Luca di cominciare ad amministrare e governare, attraverso scelte puntuali e concrete, già da domattina – si apprende dal portale web ufficiale. A tutti i neo-eletti rinnovo l’augurio di buon lavoro, garantendo la vicinanza della Regione Abruzzo per garantire, insieme, la tutela degli interessi e delle necessità della nostra provincia”. (com/red)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it