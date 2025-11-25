Elezioni regionali Veneto, Stefani guida il nuovo Consiglio

Alberto Stefani è il nuovo presidente della Regione Veneto. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 64,39% dei consensi, pari a 1.211.356 voti, distanziando nettamente il principale sfidante Giovanni Manildo, fermo al 28,88% con 543.278 voti. Più indietro gli altri candidati: Riccardo Szumski (Resistere Veneto) al 5,13% con 96.474 voti, Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare) all’1,09% e Fabio Bui (Popolari per il Veneto) allo 0,51%.

Il voto ha confermato la Regione come roccaforte del centrodestra, ma con una partecipazione in calo rispetto al passato: l’affluenza si è attestata intorno al 44,6%, in netto ribasso rispetto a oltre il 61% registrato alle regionali 2020.

Nel nuovo Consiglio regionale trovano spazio 51 consiglieri, con un equilibrio diverso rispetto alla precedente legislatura. La maggioranza che sostiene Stefani dispone di 33 seggi complessivi, in calo rispetto ai 41 di cinque anni fa, mentre il centrosinistra cresce a 14 seggi (erano 10), affiancato dai 2 rappresentanti di Resistere Veneto. A completare il quadro istituzionale ci sono il presidente eletto e il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo, che rappresenterà in aula la coalizione di opposizione.

Sul fronte dei partiti, la Lega è la forza più rappresentata con 19 consiglieri, seguita da Fratelli d’Italia con 9 eletti. Forza Italia porta in aula 3 rappresentanti, mentre Liga Veneta Repubblica e Unione di Centro ottengono un seggio ciascuno. Nel campo di centrosinistra il Partito Democratico conquista 9 seggi, Alleanza Verdi e Sinistra 2, mentre un consigliere a testa va al Movimento 5 Stelle, alle liste Uniti per Manildo e Civiche venete per Manildo. Resistere Veneto entra in Consiglio con 2 seggi. Nel complesso si registrano 31 nuovi ingressi, 12 riconferme e una crescita della presenza femminile, che sale a 18 consigliere.

Un dato politicamente rilevante riguarda il risultato personale di Luca Zaia. L’ex presidente, candidato come capolista della Lega nelle diverse circoscrizioni, ha raccolto circa 203 mila preferenze individuali, contribuendo in modo significativo al primato del suo partito e al suo vantaggio su Fratelli d’Italia all’interno della coalizione di centrodestra.

Il nuovo Consiglio registra anche alcune esclusioni di rilievo. Restano fuori, tra gli altri, l’ex presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e l’ex capogruppo della Lista Zaia Alberto Villanova. Non vengono rieletti, per Fratelli d’Italia, Sergio Berlato e Joe Formaggio, mentre a Padova non entra in aula Enoch Soranzo. Sul fronte del Partito Democratico, a Padova rimane prima dei non eletti l’ex capogruppo Vanessa Camani.

La tornata elettorale consegna dunque al Veneto una maggioranza di centrodestra solida, ma con un’opposizione numericamente più consistente rispetto al 2020, e un’aula rinnovata in buona parte nei suoi componenti, con un ricambio generazionale e una presenza femminile più marcata rispetto alla passata legislatura.