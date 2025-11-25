- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Novembre 25, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaElezioni regionali Veneto, Stefani guida il nuovo Consiglio
Notizie Italia

Elezioni regionali Veneto, Stefani guida il nuovo Consiglio

- Spazio Pubblicitario 02 -

Alberto Stefani è il nuovo presidente della Regione Veneto. Il candidato del centrodestra ha ottenuto il 64,39% dei consensi, pari a 1.211.356 voti, distanziando nettamente il principale sfidante Giovanni Manildo, fermo al 28,88% con 543.278 voti. Più indietro gli altri candidati: Riccardo Szumski (Resistere Veneto) al 5,13% con 96.474 voti, Marco Rizzo (Democrazia Sovrana Popolare) all’1,09% e Fabio Bui (Popolari per il Veneto) allo 0,51%.

Il voto ha confermato la Regione come roccaforte del centrodestra, ma con una partecipazione in calo rispetto al passato: l’affluenza si è attestata intorno al 44,6%, in netto ribasso rispetto a oltre il 61% registrato alle regionali 2020.

Nel nuovo Consiglio regionale trovano spazio 51 consiglieri, con un equilibrio diverso rispetto alla precedente legislatura. La maggioranza che sostiene Stefani dispone di 33 seggi complessivi, in calo rispetto ai 41 di cinque anni fa, mentre il centrosinistra cresce a 14 seggi (erano 10), affiancato dai 2 rappresentanti di Resistere Veneto. A completare il quadro istituzionale ci sono il presidente eletto e il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo, che rappresenterà in aula la coalizione di opposizione.

Sul fronte dei partiti, la Lega è la forza più rappresentata con 19 consiglieri, seguita da Fratelli d’Italia con 9 eletti. Forza Italia porta in aula 3 rappresentanti, mentre Liga Veneta Repubblica e Unione di Centro ottengono un seggio ciascuno. Nel campo di centrosinistra il Partito Democratico conquista 9 seggi, Alleanza Verdi e Sinistra 2, mentre un consigliere a testa va al Movimento 5 Stelle, alle liste Uniti per Manildo e Civiche venete per Manildo. Resistere Veneto entra in Consiglio con 2 seggi. Nel complesso si registrano 31 nuovi ingressi, 12 riconferme e una crescita della presenza femminile, che sale a 18 consigliere.

Un dato politicamente rilevante riguarda il risultato personale di Luca Zaia. L’ex presidente, candidato come capolista della Lega nelle diverse circoscrizioni, ha raccolto circa 203 mila preferenze individuali, contribuendo in modo significativo al primato del suo partito e al suo vantaggio su Fratelli d’Italia all’interno della coalizione di centrodestra.

Il nuovo Consiglio registra anche alcune esclusioni di rilievo. Restano fuori, tra gli altri, l’ex presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti e l’ex capogruppo della Lista Zaia Alberto Villanova. Non vengono rieletti, per Fratelli d’Italia, Sergio Berlato e Joe Formaggio, mentre a Padova non entra in aula Enoch Soranzo. Sul fronte del Partito Democratico, a Padova rimane prima dei non eletti l’ex capogruppo Vanessa Camani.

La tornata elettorale consegna dunque al Veneto una maggioranza di centrodestra solida, ma con un’opposizione numericamente più consistente rispetto al 2020, e un’aula rinnovata in buona parte nei suoi componenti, con un ricambio generazionale e una presenza femminile più marcata rispetto alla passata legislatura.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it