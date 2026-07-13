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lunedì, Luglio 13, 2026
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Elicottero in Sardegna: incendi minacciano aeroporti

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L’elicottero è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia degli incendi che minacciano la Sardegna. Le fiamme alle porte di Olbia hanno costretto alla chiusura temporanea dell’aeroporto Costa Smeralda, con voli dirottati su Cagliari e Alghero. Anche a Bosa si registrano evacuazioni a causa di un incendio in periferia. La situazione è critica, con le fiamme che si avvicinano all’aeroporto di Olbia, costringendo a nuovi dirottamenti. La popolazione e le autorità sono all’opera per fronteggiare l’emergenza.

Per ulteriori aggiornamenti su questa vicenda in evoluzione, ti invitiamo a consultare le fonti online. Resta in cima ai trend e continua a suscitare interesse sui motori di ricerca, testimoniando l’attenzione che il tema dell’elicottero e degli incendi in Sardegna stanno ricevendo da parte del pubblico.

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