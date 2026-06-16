Elijah Just: primo gol Mondiali 2026 con Nuova Zelanda

Il tema del momento online riguarda Elijah Just, il centrocampista che ha segnato il primo gol per la Nuova Zelanda ai Mondiali di calcio del 2026. Questo avvenimento ha generato grande interesse, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca.

Elijah Just ha compiuto una rapida ascesa nel mondo del calcio, passando da una valutazione economica di $500.000 a $5 milioni. La sua prestazione durante la partita ha scatenato la gioia dei tifosi neozelandesi, in particolare durante il watch party a Christchurch.

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