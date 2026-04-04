Elisabetta Canalis: il suo ritorno in Italia scatena il web

La notizia del ritorno di Elisabetta Canalis in Italia sta facendo impazzire i social in queste ore, posizionandosi al top dei trend online. L’ex velina, nota per il suo fascino e la sua carriera internazionale, ha recentemente condiviso delle foto che hanno letteralmente infiammato Instagram.

Con i suoi 47 anni, Elisabetta Canalis dimostra di essere ancora al centro dell’attenzione, conquistando migliaia di like e commenti sui social network. Il suo body di pizzo ha mandato in tilt i follower, confermando il suo status di icona di stile e bellezza.

La storia di Elisabetta Canalis continua a suscitare interesse e curiosità, alimentando dibattiti e discussioni sulla sua vita e carriera. Per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità e approfondimenti, vi invitiamo a consultare le fonti online e seguire da vicino l’evoluzione di questa tendenza che sta catturando l’attenzione di un vasto pubblico.