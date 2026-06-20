Elisabetta Sgarbi: tra cultura e passione

In queste ore, il nome di Elisabetta Sgarbi è in cima ai top trend online, suscitando grande interesse. La 27esima edizione de La Milanesiana, ideata e diretta da Sgarbi, si distingue per il tema del desiderio, della cura e della legge. Tra gli ospiti di spicco, il musicista Renato Caruso, compositore e divulgatore scientifico musicale, che contribuisce a rendere l’evento un crocevia di arte e conoscenza. La poesia diventa strumento di lenimento, dimostrando il potere della parola nella cura dell’animo umano. Un connubio tra cultura, musica e poesia che rappresenta un’occasione unica per riflettere sulla bellezza e la profondità dell’essere umano.

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