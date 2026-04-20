In queste ore, il tema in tendenza online è la convocazione di Elon Musk da parte dei pubblici ministeri francesi in relazione a un’indagine su grok. La notizia ha generato grande interesse e si trova al top dei motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento risale alle ore 16:50 del giorno odierno.

La convocazione di Musk è legata a presunte accuse riguardanti immagini di abusi su minori e deepfake su grok. Resta da vedere se il noto imprenditore risponderà alla chiamata dei magistrati francesi.

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