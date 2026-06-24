Emergenza blackout a Teramo, Mariani: Servono soluzioni definitive

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:24 giugno 2026 – 09:45“Teramo non può continuare a convivere con interruzioni di energia elettrica che si ripetono con preoccupante frequenza – si apprende dal portale web ufficiale. Cittadini, famiglie e attività economiche hanno diritto a un servizio efficiente e affidabile – È necessario individuare rapidamente le cause di questi disservizi e adottare soluzioni definitive”. Lo dichiara il Presidente della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale, Sandro Mariani, annunciando la convocazione di una nuova audizione di E-Distribuzione per approfondire le criticità che stanno interessando il capoluogo e numerose aree del territorio comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Negli ultimi mesi ho mantenuto un costante confronto con i responsabili del gestore e con l’Amministrazione comunale, cercando di favorire ogni possibile percorso utile alla risoluzione delle problematiche segnalate – recita la nota online sul portale web ufficiale. Purtroppo devo registrare una collaborazione non sempre adeguata da parte di E-Distribuzione, non soltanto rispetto all’emergenza dei blackout ma anche su altre questioni rilevanti per la città di Teramo – Una situazione che ha reso più difficile il confronto istituzionale e la ricerca di soluzioni condivise – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Gli episodi che continuano a verificarsi dimostrano che le misure finora adottate non hanno prodotto i risultati attesi e rendono oggi necessario un ulteriore approfondimento in Commissione Vigilanza, affinché vengano forniti chiarimenti puntuali sullo stato della rete, sugli interventi programmati e sulle azioni che si intendono mettere in campo per evitare il ripetersi di questi disservizi” spiega Mariani – aggiunge la nota pubblicata. Già nel settembre 2025 i rappresentanti di E-Distribuzione erano stati auditi dalla Commissione Vigilanza, illustrando le criticità esistenti e gli interventi previsti per il potenziamento e la messa in sicurezza della rete elettrica – si legge sul sito web ufficiale. “Oggi, alla luce dei nuovi blackout che stanno interessando la città, è doveroso verificare lo stato di attuazione degli impegni assunti e comprendere quali ulteriori azioni siano necessarie per garantire un servizio adeguato ai cittadini” continua la nota – Negli ultimi giorni numerose segnalazioni hanno evidenziato ripetute interruzioni dell’energia elettrica in diversi quartieri e frazioni del territorio comunale, con conseguenti disagi per residenti, famiglie e attività produttive – Una situazione che genera crescente preoccupazione e che richiede risposte tempestive e interventi concreti – aggiunge la nota pubblicata. “Su un tema che riguarda direttamente la qualità della vita dei cittadini e il funzionamento delle attività economiche, auspico la massima collaborazione da parte di tutte le istituzioni – L’obiettivo deve essere quello di ottenere da E-Distribuzione risposte chiare, tempi certi e interventi efficaci per il superamento delle criticità. Teramo non è la periferia dell’Impero – riporta testualmente l’articolo online. Parliamo di un capoluogo di provincia con oltre 50.000 abitanti, un tessuto produttivo articolato, centinaia di attività commerciali e migliaia di famiglie che hanno diritto a poter contare su un servizio essenziale efficiente e affidabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Non è accettabile che da oltre un anno la città continui a fare i conti con blackout e disservizi che vengono puntualmente ricondotti alle fragilità della rete e ai lavori in corso per il suo ammodernamento” sottolinea il Consigliere regionale del PD. “Nessuno mette in discussione la necessità degli investimenti infrastrutturali e degli interventi di potenziamento, ma è evidente che debbano essere individuate soluzioni in grado di garantire continuità del servizio durante questa fase – Cittadini e imprese non possono continuare a subire le conseguenze di una situazione che si trascina da troppo tempo – aggiunge testualmente l’articolo online. Se esistono criticità strutturali, vanno affrontate e risolte definitivamente; se sono necessari ulteriori investimenti, occorre programmarli senza indugio” conclude Mariani – precisa la nota online. “La Commissione Vigilanza intende fare piena luce sulla situazione, verificare lo stato di avanzamento degli interventi annunciati e accertare quali ulteriori misure siano necessarie per garantire un servizio adeguato alla città. Quello che non è più tollerabile è assistere al ripetersi di disservizi che compromettono la quotidianità delle persone e l’attività delle imprese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Teramo merita rispetto, attenzione e un servizio degno di questo nome”. (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dall’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale dell’Abruzzo e pubblicata online sul sito EmicicloNews. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 08, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it