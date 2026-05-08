Emergenza: Emegha potrebbe saltare semifinale UEFA Conference League

In queste ore, il nome di Emmanuel Emegha è in cima ai top trend sui motori di ricerca. Il calciatore potrebbe saltare la semifinale della UEFA Conference League con il Strasbourg a causa di un infortunio. Si vocifera che questo possa essere il suo ultimo match con la squadra francese prima di trasferirsi al Chelsea. L’allenatore ha confermato un nuovo contrattempo fisico per il giocatore, sollevando preoccupazioni tra i tifosi dei Blues.
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