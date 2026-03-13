Emergenza gasiera russa al largo coste italiane: situazione a Malta

In queste ore la notizia legata alla presenza di una gasiera russa al largo delle coste italiane sta monopolizzando l’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Si tratta di una situazione di grave rischio ecologico, con diverse esplosioni segnalate a bordo della nave alla deriva. Le autorità sono all’opera per monitorare da vicino la situazione e evitare conseguenze drammatiche. La vicenda coinvolge anche Malta, con cui l’Italia sta collaborando per gestire al meglio questa delicata emergenza. Al momento l’ultima comunicazione ufficiale risale a pochi minuti fa, con la situazione ancora in evoluzione.

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