Emergenza idrica, domani seduta della Commissione

- Advertisement -

Consiglio Regionale d’Abruzzo, nuova nota diramata in giornata dall’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:

– La Commissione d’inchiesta sull’emergenza idrica in Abruzzo apre le porte ai cittadini – Nella seduta fissata per la giornata di domani, 7 dicembre, sono attesi i primi Comitati e Associazioni che porteranno le istanze dal territorio – A presentare i lavori è il Presidente Sara Marcozzi: “Ascolteremo quelle realtà che hanno già inviato la richiesta di audizione all’indirizzo mail dedicato, presidentecommissione – recita la nota online sul portale web ufficiale. emergenzaidrica@crabruzzo – it, e cioè l’Associazione Adoc Abruzzo, il Comitato Acqua Limpida, l’Associazione Acqua Nostra, il Forum H2O e l’Associazione SàFà. A completare le audizioni sarà la Società ProEnergy, che illustrerà ai Commissari possibili soluzioni riguardo alla gestione delle reti idriche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Dare ascolto agli utilizzatori finali dell’acqua in Abruzzo è stato uno dei principali motivi per cui ho chiesto e ottenuto l’istituzione della Commissione d’inchiesta, che mi onoro di presiedere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo scopo è dare spazio a tutto il territorio per conoscere quello che i cittadini hanno da dirci, portando testimonianze e criticità, cercando soluzioni per risolvere problemi che tutto l’Abruzzo si trascina da anni, offrendo una visione d’insieme”, conclude Marcozzi – (com/red)

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet del Consiglio Regionale d’Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: emiciclonews.it