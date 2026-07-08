Emergenza intossicazione: 28 bambini ospedalizzati

Nelle ultime ore, la notizia dell’intossicazione che ha coinvolto 28 bambini in un campo estivo ha suscitato grande interesse online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. I piccoli sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso di Reggio, colpiti da un malore durante un’attività ricreativa. La situazione, ancora in via di chiarimento, ha destato preoccupazione tra genitori e operatori del centro estivo di Toano, dove si è verificato l’incidente. Ulteriori dettagli saranno sicuramente emersi con il passare delle ore, invitando tutti a seguire le news per aggiornamenti in tempo reale.