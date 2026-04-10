Emergenza maltempo, D’Incecco: dal Governo e dal ministro Salvini risposte immediate

Consiglio Regionale d’Abruzzo, ultime dal sito dell’Ufficio Stampa dell’Emiciclo:10 aprile 2026 – 08:24– “Ancora una volta il Governo, con il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha seguito sin dal primo momento l’emergenza maltempo, dimostra con i fatti di essere al fianco delle comunità locali” rileva Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “La presenza, oggi (ieri ndr), del ministro nei luoghi interessati è una testimonianza concreta di impegno diretto e di reale attenzione verso i territori colpiti – precisa il comunicato. La rapidità nella riattivazione dei collegamenti e nell’avvio delle procedure per lo stato di emergenza rappresenta un segnale importante di vicinanza e operatività”. “Fondamentale – prosegue D’Incecco – è stato il lavoro sinergico tra istituzioni, tecnici e personale impegnato sul campo, che ha consentito di restituire in tempi rapidi condizioni di normalità ai cittadini – precisa il comunicato. A tutti loro va il nostro ringraziamento per l’impegno straordinario dimostrato – riporta testualmente l’articolo online. L’emergenza degli ultimi giorni – aggiunge – evidenzia ancora una volta quanto sia necessario rafforzare la capacità di presidio e manutenzione del territorio – recita il testo pubblicato online. In questo senso, come sottolineato anche dal ministro Salvini, torna centrale il tema del ruolo delle Province, che in passato garantivano una gestione più diretta ed efficace della viabilità locale e che devono essere messe di nuovo nelle condizioni di operare pienamente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Come Lega seguiremo con attenzione l’evolversi della situazione – aggiunge – sostenendo ogni iniziativa utile ad assicurare risorse adeguate e interventi rapidi per la messa in sicurezza e la ricostruzione delle aree colpite”. D’Incecco esprime inoltre “soddisfazione per la decisione assunta dal Governo che ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza per la durata di dodici mesi per Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia – si legge sul sito web ufficiale. Contestualmente è stato disposto uno stanziamento di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, destinato ai primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione, nonché al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture”. “La ripartizione delle risorse – sottolinea – rappresenta un segnale importante: 15 milioni di euro sono stati destinati alla Regione Abruzzo, fondamentali ora per affrontare situazioni particolarmente critiche come quella anche di Silvi paese, colpito da una frana che sta mettendo in seria difficoltà famiglie e territorio”. D’Incecco, presente oggi (ieri ndr) alla seduta straordinaria del Consiglio comunale di Silvi, “ribadisce la necessità di un’azione coordinata – viene evidenziato sul sito web. È fondamentale – conclude – continuare, come si sta facendo, a lavorare in stretta sinergia tra tutti i livelli istituzionali per garantire una rapida ripresa delle comunità colpite”. (com/red)

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa dell’Emiciclo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 07, anche mediante il canale web istituzionale del Consiglio Regionale d’Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: emiciclonews.it